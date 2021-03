Superlega, Playoff: Modena ci prova, ma passa Civitanova (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il rinvio di gara 1 a causa di alcune positività al Covid-19, Modena e Civitanova chiudono oggi la sfida per le semifinali dei Playoff di Superlega. Civitanova vince entrambe le gare, rimanendo quindi in corsa per lo Scudetto di Superlega, obiettivo importante soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ecco il riassunto di gara 2 dei Playoff di Superlega tra Modena e Civitanova. Superlega, Playoff: Modena cade con Civitanova Dopo la prima gara dei quarti di Playoff finita 3-0 per la Lube, Modena mette tutto in campo per portare a casa il risultato e rimandare tutto a domenica. Il primo set ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 17 marzo 2021) Dopo il rinvio di gara 1 a causa di alcune positività al Covid-19,chiudono oggi la sfida per le semifinali deidivince entrambe le gare, rimanendo quindi in corsa per lo Scudetto di, obiettivo importante soprattutto dopo l’eliminazione dalla Champions League. Ecco il riassunto di gara 2 deiditracade conDopo la prima gara dei quarti difinita 3-0 per la Lube,mette tutto in campo per portare a casa il risultato e rimandare tutto a domenica. Il primo set ...

