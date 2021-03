Advertising

annak65649009 : RT @Casadileo1: «È stata forte la sorpresa dei militari quando hanno scoperto che a finire nel giro dei consumatori di droga c’era anche il… - Mariquita_la1a : RT @leggoit: Scoperto giro di fatture false, maxisequestro di beni al procuratore dei calciatori - leggoit : Scoperto giro di fatture false, maxisequestro di beni al procuratore dei calciatori - GaetanoBresci9 : RT @Casadileo1: «È stata forte la sorpresa dei militari quando hanno scoperto che a finire nel giro dei consumatori di droga c’era anche il… - porkchopexpr : RT @Casadileo1: «È stata forte la sorpresa dei militari quando hanno scoperto che a finire nel giro dei consumatori di droga c’era anche il… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoperto giro

Il Messaggero

Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, ha sequestrato, su disposizione del Gip del Tribunale di ...... sono finiti nel mirino della Guardia di Finanza che, nell'ambito di un accertamento nei confronti dell'imprenditore, evasore fiscale per quasi 2 milioni di euro, haundi intestazioni ...Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica partenopea, ha sequestrato, su disposizione del Gip ...Hanno organizzato una festa all'interno di una palestra di Giulianova per la scoperta del sesso del bambino (un maschietto). Una trentina gli invitati, quasi tutti di Tortoreto - in pochi con ...