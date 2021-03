Prof morto a Biella, la moglie: 'Farò la seconda dose di AstraZeneca, credo nella vaccinazione' (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'credo nella vaccinazione e Farò la seconda dose'. Lo ribadisce Simona Riussi, moglie di Sandro Tognatti, di . La donna aveva già espresso la sua fiducia nella campagna vaccinale anche dopo il dramma ... Leggi su leggo (Di mercoledì 17 marzo 2021) 'la'. Lo ribadisce Simona Riussi,di Sandro Tognatti, di . La donna aveva già espresso la sua fiduciacampagna vaccinale anche dopo il dramma ...

Advertising

HuffPostItalia : Prof di Biella morto dopo AstraZeneca. L'autopsia: 'Fatto cardiaco improvviso, nessun nesso con vaccino' - HuffPostItalia : La moglie del prof di Biella morto: 'Farò la seconda dose. Consiglio a tutti di vaccinarsi' - sonolucadini : Oggi in Italia 502 morti di Covid, in UK 110, ma il problema sono i pochi decessi probabilmente *non* causati da As… - Monicavda83 : RT @leggoit: Prof morto a Biella, la moglie: «Farò la seconda dose di AstraZeneca, credo nella vaccinazione» - Sev47933931 : RT @HuffPostItalia: La moglie del prof di Biella morto: 'Farò la seconda dose. Consiglio a tutti di vaccinarsi' -