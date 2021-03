Pordenone, trovato un altro positivo: salgono a sei i casi. Il comunicato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attraverso un comunicato sul proprio sito ufficiale, il Pordenone ha reso nota un altra positività all’interno del gruppo squadra: “Il Pordenone Calcio comunica che nel corso degli ultimi controlli è stato riscontrato un ulteriore caso di positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra. Lo stesso, seguito ora dall’ASL di competenza, è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc.” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Attraverso unsul proprio sito ufficiale, ilha reso nota un altra positività all’interno del gruppo squadra: “IlCalcio comunica che nel corso degli ultimi controlli è stato riscontrato un ulteriore caso di positività al Covid-19 di un membro del gruppo squadra. Lo stesso, seguito ora dall’ASL di competenza, è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La Società, d’intesa con le autorità sanitarie, ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo Figc.” L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Manuela89429329 : Raga Giulia che finalmente arriva a Pordenone é la dimostrazione che la passione da sola non funziona...serve l'AMO… - che_pordenone : per tutte le prelemine che si sono beccate un overparty senza saperne il motivo ho trovato questa storia su Ig e co… - LiveCalciomerc1 : #Calciomercato L'#Inter ha trovato un vice-#Handanovic per la prossima stagione. Due anni ad ottimi livelli, l'an… -