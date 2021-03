Polveri sottili e sclerosi multipla | scoperto possibile nesso tra l’eccesso di polveri sottili e la sclerosi multipla | scatenerebbero un processo infiammatorio

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Un progetto pilota realizzato da AISM (Associazione Italiana) e la sua Fondazione FISM (Fondazione Italiana) ha consentito ai ricercatori del NICO (Neuroscience Institute Cavalieri Ottolenghi) – Università di Torino di chiarire per la prima volta in un modello animale iltra lee la(SM). Un’esposizione cronica ha, infatti, effetti negativi sulle capacità rigenerative del tessuto nervoso e in particolare della mielina, il rivestimento degli assoni (i conduttori di impulsi che collegano i neuroni e che permettono il passaggio ...