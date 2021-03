"Per salvarci dalla crisi "affittiamo" la poltrona" (Di mercoledì 17 marzo 2021) CODOGNO Anna Josè parrucchieri, con negozi a Lodi, Codogno, e Casale, è rimasta aperta, su prenotazione, fino all'ultimo. Domenica scorsa la nota acconciatrice di Sanremo e Miss Italia (nella foto d'... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 17 marzo 2021) CODOGNO Anna Josè parrucchieri, con negozi a Lodi, Codogno, e Casale, è rimasta aperta, su prenotazione, fino all'ultimo. Domenica scorsa la nota acconciatrice di Sanremo e Miss Italia (nella foto d'...

Advertising

GiopuW : Fuori dall'Europa e fuori dall'euro subito.! È l'unica via per salvarci da una catastrofe che farebbe più morti del… - mitsouko1 : RT @CastigamattU: @pizzadifango @mitsouko1 I social sono giochetti stupidi, creati per corrodere il tessuto sociale e dividere le persone.… - ThePRagno88 : RT @Golden_Mamba: @simabastaroghi Miti!Praticamente se la gente continuerà a vaccinarsi si continuerà la più grande sperimentazione di mssa… - CastigamattU : @pizzadifango @mitsouko1 I social sono giochetti stupidi, creati per corrodere il tessuto sociale e dividere le per… - gilaut62 : Per salvarci la vita...chiudiamola alla neuro!!! -