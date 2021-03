Pd | Eur Fermi | al via lavori per stalli capolinea autobus

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – “Nei giorni scorsi e’ stato aperto il cantiere nel piazzale antistante nella stazione Eur”, rivela Giovanni Zannola, Consigliere Pd di Roma Capitale. “Si tratta di- spiega Zannola- necessari per conferire ordine e mettere in sicurezza un’area densamente frequentata che presentava diverse criticita’ che avevo evidenziato nella mozione”, approvata poi all’unanimita’ dall’Aula Giulio Cesare, il 18 giugno 2019. Il documento citato impegnava la sindaca sia a trasferire le bancarelle dalla stazione Eurin uno spazio pubblico differente e sia a ridisegnare l’area con appositidedicati aidelle linee bus, salvaguardando i cittadini fruitori del servizio e gli autisti delle aziende di trasporto nello svolgimento del proprio lavoro. “Gli autisti delle linee ...

Advertising

MariM64768014 : Buongiorno bellezze....Eur Fermi Roma...oggi sole, l'ascesso ancora rompe,ma devo lavora',mo corrooo.. Roma ti amo.… -

Ultime Notizie dalla rete : Eur Fermi

Fanpage.it

... un "danno enorme" ricordano senza mezzi termini dalla Regione:i 35 hub vaccinali tra la Capitale e il resto del Lazio, incluso quello della Nuvola all', oltre ai duemila medici di base che ...'Eravamoda Novembre - dice Alessandro Pollak - non mi sembra vero che possiamo ricominciare. ... (info.06.6794362) Mercatino dell'. Aperto sabato e domenica, e torna dopo quattro mesi di ...La settimana era partita con il cambio Euro Dollaro anccora debole al di sotto di 1.19150, che lentamente ha ripreso vigore.Bond e tecnologia oggetto del report settimanale di Alessandro Fugnoli, strategist di Kairos. ?Da una parte c?è chi emette sentenze di condanna alle fiamme per il tasso fisso e per … Il bitcoin prepar ...