Operazione antidroga dei Carabinieri di Salerno: 2 arresti e 2 denunce (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Salerno hanno operato un articolato servizio antidroga nelle prime ore dell’alba. Giunta notizia di numerosi movimenti notturni su una via di Pastena, i Carabinieri hanno organizzato un controllo nella zona. Sono stati fermati fuori da un’abitazione (individuata come possibile obiettivo) prima due pregiudicati salernitani con circa 4 grammi di varie sostanze stupefacenti (per cui sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio), quindi altri due soggetti con una dose di crack (questi segnalati come assuntori alla Prefettura): la presenza di tali soggetti ha spinto i Carabinieri ad entrare nell’abitazione per una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione i militari ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Idella Sezione Radiomobile della Compagnia dihanno operato un articolato servizionelle prime ore dell’alba. Giunta notizia di numerosi movimenti notturni su una via di Pastena, ihanno organizzato un controllo nella zona. Sono stati fermati fuori da un’abitazione (individuata come possibile obiettivo) prima due pregiudicati salernitani con circa 4 grammi di varie sostanze stupefacenti (per cui sono stati denunciati per detenzione ai fini di spaccio), quindi altri due soggetti con una dose di crack (questi segnalati come assuntori alla Prefettura): la presenza di tali soggetti ha spinto iad entrare nell’abitazione per una perquisizione domiciliare. All’interno dell’abitazione i militari ...

Advertising

poliziadistato : Operazione antidroga a Milano:12 custodie cautelari e perquisizioni per spaccio cocaina nel quartiere Sant’Eusebio… - anteprima24 : ** #Operazione antidroga dei #Carabinieri di #Salerno: 2 #Arresti e 2 #Denunce ** - reportdifesa : Polizia di Stato: a Pavia operazione antidroga. Sei albanesi in manette: Pavia. La Polizia di Stato di Pavia ha ese… - TatarelliLuca : RT @reportdifesa: Pavia. La Polizia di Stato di Pavia ha eseguito 6 ordinanze di misure cautelari, di cui cinque di custodia in carcere, a… - reportdifesa : Pavia. La Polizia di Stato di Pavia ha eseguito 6 ordinanze di misure cautelari, di cui cinque di custodia in carce… -