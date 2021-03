Nobel per la Pace 2021: in lizza medici e infermieri italiani (Di mercoledì 17 marzo 2021) medici e infermieri italiani sono stati candidati al Nobel per la Pace 2021. “Commovente” la loro abnegazione contro la pandemia Su proposta della Fondazione Gorbachev, medici e infermieri italiani sono stati candidati al Premio Nobel per la Pace 2021. Essi, si legge nella motivazione, sono stati i primi del mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, e lo hanno fatto facendo ricorso ai rimedi tipici della medicina di guerra, “combattendo in trincea per salvare delle vite, perdendo spesso la loro”. Come vuole la prassi, la candidatura di medici e infermieri italiani, è stata ... Leggi su zon (Di mercoledì 17 marzo 2021)sono stati candidati alper la. “Commovente” la loro abnegazione contro la pandemia Su proposta della Fondazione Gorbachev,sono stati candidati al Premioper la. Essi, si legge nella motivazione, sono stati i primi del mondo occidentale a dover affrontare una gravissima emergenza sanitaria, e lo hanno fatto facendo ricorso ai rimedi tipici dellana di guerra, “combattendo in trincea per salvare delle vite, perdendo spesso la loro”. Come vuole la prassi, la candidatura di, è stata ...

