Nella storia della 12enne morta a Borgofranco, TikTok non c’entrava nulla (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non dite che non vi avevamo avvertito. Ancora una volta, in una vicenda di cronaca relativa a una minorenne (che, in quanto tale, andrebbe trattata con i guanti bianchi della deontologia professionale), la stampa italiana ha dimostrato di non averci capito nulla, soprattutto quando si parla di giovani e del loro utilizzo dei social network. Per questo motivo, quando lunedì è stata diffusa la notizia di una ragazzina morta a Borgofranco d’Ivrea, il cui corpo era stato rinvenuto nel bagno di casa dal padre, avevamo invitato alla prudenza quando il tragico gesto era stato associato a una “challenge su TikTok“. LEGGI ANCHE > Ragazzina morta in bagno a Borgofranco d’Ivrea, bisogna aspettare prima di parlare di “folle sfida su TikTok” Ragazzina ... Leggi su giornalettismo (Di mercoledì 17 marzo 2021) Non dite che non vi avevamo avvertito. Ancora una volta, in una vicenda di cronaca relativa a una minorenne (che, in quanto tale, andrebbe trattata con i guanti bianchideontologia professionale), la stampa italiana ha dimostrato di non averci capito, soprattutto quando si parla di giovani e del loro utilizzo dei social network. Per questo motivo, quando lunedì è stata diffusa la notizia di una ragazzinad’Ivrea, il cui corpo era stato rinvenuto nel bagno di casa dal padre, avevamo invitato alla prudenza quando il tragico gesto era stato associato a una “challenge su“. LEGGI ANCHE > Ragazzinain bagno ad’Ivrea, bisogna aspettare prima di parlare di “folle sfida su” Ragazzina ...

Advertising

Corriere : ?? Luna Rossa ha perso ma è già nella storia: nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America - pisto_gol : Per la 13esima stagione consecutiva Leo Messi ha segnato + di 20 gol nella Liga Unico giocatore nella storia del ca… - borghi_claudio : Comunque la regata di stanotte rischia di andare nella storia della vela... Peccato sia finita come è finita ma è s… - MLFranciolini : RT @RaiStoria: A 160 anni dalla nascita del Regno d'Italia, il #17marzo 1861, ripercorriamo le vicende risorgimentali che hanno portato a… - illica67 : RT @Corriere: ?? Luna Rossa ha perso ma è già nella storia: nessuna barca italiana aveva mai vinto tre regate in Coppa America -

Ultime Notizie dalla rete : Nella storia 17 marzo 1861, Regno d'Italia nasceva 160 anni fa: lo speciale in onda oggi su History Channel ... 160 anni dopo, l'evento è ricordato anche nella programmazione di History Channel , che in collaborazione con l'Università Roma Tre ha organizzato un incontro sul tema Unità d'Italia: una storia per ...

'Speravo de morì prima': perché vedere assolutamente la serie tv su Francesco Totti ...di un campione costretto dalle circostanze e dal tempo che passa a smettere di fare la cosa che ama di più nella vita. Senza tuttavia rinunciare alla leggerezza e al lato comico della storia, secondo ...

Le prime laureate nella storia Il Manifesto Champions, il tweet pro-Inter di Adani scatena il web eliminata nella fase ai gironi della Champions nel gruppo vinto proprio dal Real Madrid. “Ma non era il peggior Real Madrid della storia? #parole #memoria”, scrive Adani a proposito della gara di ieri ...

Trent'anni fa moriva Carlo Donat Cattin e con lui finiva la Dc Nella Dc Donat Cattin era il mio leader. O meglio: il mio leader era Gerardo Bianco, che sosteneva Donat Cattin. E da seguace azzardo una commemorazione contromano: invece di celebrare i meriti che la ...

... 160 anni dopo, l'evento è ricordato ancheprogrammazione di History Channel , che in collaborazione con l'Università Roma Tre ha organizzato un incontro sul tema Unità d'Italia: unaper ......di un campione costretto dalle circostanze e dal tempo che passa a smettere di fare la cosa che ama di piùvita. Senza tuttavia rinunciare alla leggerezza e al lato comico della, secondo ...eliminata nella fase ai gironi della Champions nel gruppo vinto proprio dal Real Madrid. “Ma non era il peggior Real Madrid della storia? #parole #memoria”, scrive Adani a proposito della gara di ieri ...Nella Dc Donat Cattin era il mio leader. O meglio: il mio leader era Gerardo Bianco, che sosteneva Donat Cattin. E da seguace azzardo una commemorazione contromano: invece di celebrare i meriti che la ...