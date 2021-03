Muore Sabine Schmitz | ' la regina del Nurburgring'

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Fu la prima donna a vincere la 24 ore del. Era nota in tutto il mondo per il successo televisivo ottenuto con la trasmissione 'Top Gear'. È prematuramente scomparsa all'età di 51 anni a ...

Fu la prima donna a vincere la 24 ore del Nurburgring. Era nota in tutto il mondo per il successo televisivo ottenuto con la trasmissione 'Top Gear'. È prematuramente scomparsa all'età di 51 anni a ...Purtroppo non è successo,non ce l'ha fatta. "Il Nurburgring ha perso la sua pilota donna più famosa - si legge sul profilo Twitter del circuito - .Schmitz è morta troppo presto, dopo ...Tutto il mondo dei motori, in primis quello tedesco, piange Sabine Schmitz, prematuramente scomparsa,all'età di 51 anni a causa del cancro. Era nata a Adenau, a una decina di chilometri dal ...La campionessa tedesca, prima (e ancora unica) donna a vincere la 24 Ore sul leggendario circuito, era diventata famosa anche grazie a «Top Gear», il popolare show della BBC. Nel 2017 aveva scoperto ...