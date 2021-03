Milan: guai per Theo Hernandez, la procura apre un’inchiesta per il suo post contro l’arbitro Pasqua (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il gesto impulsivo di Theo Hernandez può costare caro sia a lui che alla sua squadra Piove sul bagnato in casa Milan, le tante assenze … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Il gesto impulsivo dipuò costare caro sia a lui che alla sua squadra Piove sul bagnato in casa, le tante assenze … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Ultime Notizie dalla rete : Milan guai De Zerbi il propositivo: il top coach del domani alla sfida Inter Questi i suoi dogmi, ma guai a definirlo un'integralista. Una cosa è certa: la palla è sacra per il ... I gol di Inter e Milan insegnano. Ciononostante il mister bresciano non vuol sentire parlare di ...

Calciomercato Milan, arriva la firma: trattativa ai dettagli! ... totalmente in gruppo a Milanello, dopo gli ultimi guai muscolari. Ibrahimovic è pronto dunque a ... Servono i gol di Ibrahimovic per portare il Milan in Champions League.

Infortunati Milan: guai per Ibrahimovic e Calhanoglu, Rebic ok Calcio d'Angolo Milan: guai per Theo Hernandez, la procura apre un’inchiesta per il suo post contro l’arbitro Pasqua Piove sul bagnato in casa Milan, le tante assenze stanno causando non pochi problemi ai rossoneri e la sciocca espulsione di Rebic li costringerà a fare a meno anche del croato per le prossime due ...

De Zerbi il propositivo: il top coach del domani alla sfida Inter Questi i suoi dogmi, ma guai a definirlo un'integralista ... c'è il rischio di trovarsi scoperti e subire il contropiede. I gol di Inter e Milan insegnano. Ciononostante il mister bresciano non vuol ...

