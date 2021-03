Impresa Musetti | primo successo su un Top 10 | Schwartzman k o

(Di mercoledì 17 marzo 2021)di Lorenzoad Acapulco, un'altra pietra miliare nella carriera del 19enne toscano che ha battuto per la prima volta un top ten superando in tre set l'argentino Diego. La ...

di Lorenzoad Acapulco, un'altra pietra miliare nella carriera del 19enne toscano che ha battuto per la prima volta un top ten superando in tre set l'argentino Diego Schwartzman. La ...ATP, Acapulco! Doma Schwartzman e vola agli ottavi 2 ORE FA Fognini in fiducia per aver vinto il primo set, in quello successivo parte fortissimo piazzando il break al secondo game (2 ...Lorenzo Musetti si è reso protagonista di una strepitosa impresa al primo turno del torneo ATP 500 di Acapulco. Il tennista italiano ha sconfitto l'argentino Diego Schwartzman in tre set: 6-3, 2-6, 6- ...Il giovane talento azzurro ha battuto Diego Schwartzman mentre il ligure ha fatto suo il 'derby' con Travaglia ...