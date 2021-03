Il pericoloso delirio di Joe Biden | «Putin è un assassino Pagherà un prezzo molto alto»

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Joeporta il livello di scontro con la Russia a un nuovo, inaspettato livello. Il presidente americano infatti, in un’intervista con la rete televisiva Abc, è arrivato a dire di ritenere che Vladimirsia un «», suscitando, come c’era da aspettarsi, un’immediata reazione da parte russa. «Lei lo conosce bene, pensa che sia un?», gli ha chiesto il giornalista George Stephanoupolos. «Sì, lo penso», ha risposto, che ha anche promesso cheun» per le interferenze con la campagna elettorale americana, denunciate dall’intelligence Usa.: «Sì, penso chesia un» «La cosa più importante nel gestire i rapporti con i leader stranieri, ed ...

