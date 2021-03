Il Dovi proverà l' Aprilia | c' è la data del test

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Dovi proverà

Il pilota forlivese, a lungo corteggiato dalla casa di Noale, ha deciso di provare la nuova RS - GP 2021. Girerà sulla pista di Jerez dal 12 al 14 ...Al momento è non è programmato nessun ritorno in MotoGP, ma è un test che fa comunque ben sperare i tifosi del '' che ha voluto ringraziare l'Aprilia per l'opportunità. Dichiarazioni Andrea ...