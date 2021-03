Hernandez contro l' arbitro Pasqua | la Procura apre un fascicolo

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Oltre ai problemi di infermeria, che se non altro almeno in parte si stanno risolvendo, Stefano Pioli di questi tempi deve vedersela anche con quelli disciplinari. La stanchezza, l'usura stagionale di ...

...se esistono gli estremi per fare ricorso e dimezzare la punizione) edche sceglie un'altra delle vie meno consigliabili per commentare l'operato dell'arbitro Pasqua nella sfidai ...Il post su Instagraml'arbitro Pasqua pubblicato subito dopo Milan - Napoli rischia di costare caro a Theo. La Procura della Figc infatti ha aperto un fascicolo sul messaggio social pubblicato e poi ...Il posticipo tra Milan e Napoli ha causato molte polemiche. Ha fatto molto discutere una storia pubblicata da Theo Hernandez sul proprio profilo Instagram contro l'arbitro Pasqua. Per questo è stata ...pubblicato e poi subito rimosso da Theo Hernandez. Lo apprende l'ANSA. Il giocatore del Milan, subito dopo la sconfitta con il Napoli, aveva sfogato sui social la rabbia contro la direzione di gara di ...