Gemelli | enteroscopia permette di svelare ‘scatola nera’ apparato digerente

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma – L’endoscopia e’ l’esame che ha rivoluzionato lo studio del tratto gastrointestinale, limitato pero’ fino a poco tempo fa al tratto superiore (esofago-stomaco-duodeno) e a quello inferiore (colon e retto). Tra questi segmenti, i 7 metri di intestino tenue sono rimasti a lungo una ‘terra di nessuno’ per l’endoscopia. Ma le cose stanno cambiando. Lo scrive in una nota l’ospedaledi Roma. “Siamo l’unico centro del Lazio- spiega la dottoressa Maria Elena Riccioni, UOC Endoscopia Digestiva Chirurgica del Policlinico Universitario A.IRCCS, ricercatore del Dipartimento di Medicina e chirurgia traslazionale all’Universita’ Cattolica, campus di Roma- e uno dei pochissimi in Italia, ad effettuare l’endoscopia del tenue (‘assistita da device’ o DAE). Si tratta di un esame che non ha solo finalita’ diagnostiche ...