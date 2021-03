Elezioni in Olanda, Mark Rutte verso un nuovo mandato (Di mercoledì 17 marzo 2021) Elezioni in Olanda, Mark Rutte vicino ad una conferma. Il partito popolare è in testa secondo gli exit-pool. AMSTERDAM (Olanda) – Elezioni in Olanda, Mark Rutte verso la conferma. Secondo i primi exit-poll, il partito del premier uscente è in testa con 35 seggi su 150. Se i risultati saranno confermati, il leader del Partito popolare della libertà e della democrazia dovrebbe confermarsi ancora come primo ministro, ma dovrà formare una nuova alleanza per ottenere la maggioranza. Elezioni in Olanda, i risultati Grande attesa per i risultati finali. Secondo i primi exit poll, il partito di Mark Rutte dovrebbe ottenere 35 seggi. Un risultato che ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 17 marzo 2021)invicino ad una conferma. Il partito popolare è in testa secondo gli exit-pool. AMSTERDAM () –inla conferma. Secondo i primi exit-poll, il partito del premier uscente è in testa con 35 seggi su 150. Se i risultati saranno confermati, il leader del Partito popolare della libertà e della democrazia dovrebbe confermarsi ancora come primo ministro, ma dovrà formare una nuova alleanza per ottenere la maggioranza.in, i risultati Grande attesa per i risultati finali. Secondo i primi exit poll, il partito didovrebbe ottenere 35 seggi. Un risultato che ...

