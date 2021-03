Edward mani di forbice, i guanti con le lame di Johnny Depp in vendita all'asta (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un pezzo originale del film Edward mani di forbice verrà messo all'asta: si tratta dei guanti con le lame indossate da Johnny Depp nel ruolo del protagonista. Ecco un'altra asta con alcuni degli oggetti più "taglienti" che hanno fatto la storia del cinema: stavolta tocca ai guanti di Edward mani di forbice. Sempre ad Aprile, la Julien's Auction proporrà un set di guanti indossati da Johnny Depp. Questi sono alcuni dei guanti indossati da Johnny Depp sul set di Edward mani di forbice: sono un pezzo originale, progettato ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 marzo 2021) Un pezzo originale del filmdiverrà messo all': si tratta deicon leindossate danel ruolo del protagonista. Ecco un'altracon alcuni degli oggetti più "taglienti" che hanno fatto la storia del cinema: stavolta tocca aididi. Sempre ad Aprile, la Julien's Auction proporrà un set diindossati da. Questi sono alcuni deiindossati dasul set didi: sono un pezzo originale, progettato ...

Advertising

SalvatoreSodan1 : RT @VirginRadioIT: Johnny Depp, va all'asta il guanto di Edward Mani Di Forbice di #TimBurton. L'attore: 'Andavo a dormire con quei guanti'… - bacifinoaridere : A me ermal meta ricorda solo Edward mani di forbice, okay l'ho detto - shiraznroses : ma è edward mani di forbice - martasospesa : non capisco se sia più problematico edward mani di forbice o i suoi fan - Patri220808 : RT @VirginRadioIT: Johnny Depp, va all'asta il guanto di Edward Mani Di Forbice di #TimBurton. L'attore: 'Andavo a dormire con quei guanti'… -