Domani l'ultimo saluto a Ornella Pinto, l'appello: "Niente assembramenti in chiesa" (Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSi terranno nel Duomo di Napoli Domani, giovedì 18 marzo, alle 11 i funerali di Ornella Pinto, la 39enne uccisa a coltellate da Pinotto Iacomino, 43 anni, nella notte tra venerdì e sabato scorso. "Per Ornella come per tutte le donne vittime della brutalità dell'uomo non serve la vendetta ma vera giustizia e certezza della pena come ha chiesto il padre Peppe Pinto". Queste le parole del consigliere regionale campano di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli informato dalla famiglia delle esequie e che ricorda come la stessa famiglia "chiede la partecipazione limitata di persone per evitare assembramenti". L'articolo proviene da Anteprima24.it.

