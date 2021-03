Demi Lovato: “Ho perso la verginità in uno stupro quando ero a Disney Channel” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Demi Lovato: “Sono stata stuprata quando ero una teenager a Disney Channel” Demi Lovato ha rivelato di essere stata violentata da adolescente mentre lavorava per Disney Channel alla fine degli anni 2000. La popstar, che ha rilasciato le scioccanti dichiarazioni nella sua nuova docuserie su YouTube Demi Lovato: Dancing with the Devil, non ha fatto il nome dell’autore del reato. “Ho perso la verginità in uno stupro“, ha confessato la cantante. “Ho richiamato quella persona un mese dopo e ho cercato di rimediare mantenendo il controllo, e tutto ciò che ha fatto è stato solo farmi sentire peggio”, racconta Demi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 17 marzo 2021): “Sono stata stuprataero una teenager aha rivelato di essere stata violentata da adolescente mentre lavorava peralla fine degli anni 2000. La popstar, che ha rilasciato le scioccanti dichiarazioni nella sua nuova docuserie su YouTube: Dancing with the Devil, non ha fatto il nome dell’autore del reato. “Holain uno“, ha confessato la cantante. “Ho richiamato quellana un mese dopo e ho cercato di rimediare mantenendo il controllo, e tutto ciò che ha fatto è stato solo farmi sentire peggio”, racconta...

