De Nicola | ' Io e Sarri non torneremo al Napoli'

Napoli - " Non credo a un ritorno di Sarri al Napoli, a De Laurentiis e al resto della dirigenza le minestre riscaldate non piacciono. E' questo il motivo per il quale non sono tornato nello staff ...

