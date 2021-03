Covid: team legali vittime, ‘incontreremo Draghi’ (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Il team dei legali che rappresentano circa 500 familiari delle vittime del Covid incontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che domani sarà a Bergamo per la giornata dedicata alla Memoria delle vittime del virus. Lo fa sapere il team, spiegando di aver appreso “da fonti interne alla segreteria della presidenza del Consiglio dei Ministri, che a fronte delle decine di richieste da parte dei familiari delle vittime di Covid, il team dei legali dell’azione civile contro Governo e Regione Lombardia verrà contattato per un incontro con il presidente Mario Draghi”. L’incontro, si apprende, non sarà domani alla cerimonia, a cui il team non è stato invitato, cosa di cui ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 17 marzo 2021) Milano, 17 mar. (Adnkronos) – Ildeiche rappresentano circa 500 familiari delledelincontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che domani sarà a Bergamo per la giornata dedicata alla Memoria delledel virus. Lo fa sapere il, spiegando di aver appreso “da fonti interne alla segreteria della presidenza del Consiglio dei Ministri, che a fronte delle decine di richieste da parte dei familiari delledi, ildeidell’azione civile contro Governo e Regione Lombardia verrà contattato per un incontro con il presidente Mario Draghi”. L’incontro, si apprende, non sarà domani alla cerimonia, a cui ilnon è stato invitato, cosa di cui ...

Advertising

zazoomblog : Covid: team legali vittime incontreremo Draghi - #Covid: #legali #vittime #incontreremo - TV7Benevento : Covid: team legali vittime, 'incontreremo Draghi'... - AlejandraSaku : RT @corsedimoto: SOLIDARIETA' - #Aspar Team accanto alla #Croce #Rossa spagnola: in vendita 500 capi d'abbigliamento per sostenere l'impatt… - patty65g : RT @patty65g: Chiariamo il fatto che i virologi a volte non concordano fra loro. Il covid è virus recente ancora in fase di studio, è già u… - fisco24_info : Vaccino covid presto anche in farmacia: quando e dove si parte: Al via in Liguria dal 29 marzo. Con il team di farm… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid team Vela: Max Procopio, 'in America's Cup c'è stato scontro ai massimi livelli, un grande spot' ... il trofeo degli sfidanti, all'Adnkronos, commenta il successo di Team New Zealand 7 - 3 su Luna ... che è un Paese che è riuscito ad arginare la pandemia del covid, è un grande spot. In un momento ...

Come salvare l'ambiente con un gioco? in scatola "La pandemia da Covid - 19 ha modificato il nostro modo di vivere e di relazionarci con gli altri e ... nuovi tempi e distanze forzate " spiega Anna Crespiatico, team leader di "Presenti!" " per ...

Covid: team legali vittime, 'incontreremo Draghi' - Sardiniapost.it SardiniaPost Covid: team legali vittime, 'incontreremo Draghi' Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Il team dei legali che rappresentano circa 500 familiari delle vittime del Covid incontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che domani sarà a Bergamo per la ...

Johnson&Johnson: “Un vaccino efficace nei Paesi dove circolano le varianti”, stabilisce l’Oms “Nei Paesi in cui la diffusione delle varianti è elevata e nei Paesi in cui ora disponiamo di informazioni sull’uso di questo vaccino per controllare le infezioni di Sars-Cov-2 causate da queste varia ...

... il trofeo degli sfidanti, all'Adnkronos, commenta il successo diNew Zealand 7 - 3 su Luna ... che è un Paese che è riuscito ad arginare la pandemia del, è un grande spot. In un momento ..."La pandemia da- 19 ha modificato il nostro modo di vivere e di relazionarci con gli altri e ... nuovi tempi e distanze forzate " spiega Anna Crespiatico,leader di "Presenti!" " per ...Milano, 17 mar. (Adnkronos) - Il team dei legali che rappresentano circa 500 familiari delle vittime del Covid incontrerà il presidente del Consiglio, Mario Draghi, che domani sarà a Bergamo per la ...“Nei Paesi in cui la diffusione delle varianti è elevata e nei Paesi in cui ora disponiamo di informazioni sull’uso di questo vaccino per controllare le infezioni di Sars-Cov-2 causate da queste varia ...