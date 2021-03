Covid: Mandelli, 'chiarezza e informazione per vaccinare con fiducia cittadini' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Le vittime che ogni giorno contiamo a causa del Covid pesano non solo sulla coscienza della politica ma su tutta la nazione. Ecco perché il derby sull'opportunità o meno di sospendere la somministrazione di AstraZeneca rischia di portarci fuori strada rispetto alla stella polare che deve guidarci: l'obiettivo resta quello di vaccinare il più possibile per tornare alla normalità". Così a 'Mattino 5', in onda su Canale 5, il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea Mandelli, vicepresidente della Camera. "Ieri il virus ha causato ancora 500 morti, e questa è una realtà molto più drammatica e forte di qualsiasi polemica. Una volta fatta chiarezza su AstraZeneca -ha proseguito- sarà dunque indispensabile informare i cittadini affinché l'immunizzazione riprenda con ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Le vittime che ogni giorno contiamo a causa delpesano non solo sulla coscienza della politica ma su tutta la nazione. Ecco perché il derby sull'opportunità o meno di sospendere la somministrazione di AstraZeneca rischia di portarci fuori strada rispetto alla stella polare che deve guidarci: l'obiettivo resta quello diil più possibile per tornare alla normalità". Così a 'Mattino 5', in onda su Canale 5, il deputato e responsabile Sanità di Forza Italia Andrea, vicepresidente della Camera. "Ieri il virus ha causato ancora 500 morti, e questa è una realtà molto più drammatica e forte di qualsiasi polemica. Una volta fattasu AstraZeneca -ha proseguito- sarà dunque indispensabile informare iaffinché l'immunizzazione riprenda con ...

Advertising

mandelli_andrea : Le vittime che ogni giorno contiamo a causa del #Covid_19 pesano sulla politica e su tutta la nazione. Il derby su… - TV7Benevento : Covid: Mandelli, 'chiarezza e informazione per vaccinare con fiducia cittadini'... - immergasitalia : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare dell’#11marzo. Tra i temi: ??Governo attende dati per dare il via a nuove strette anti cov… - SignorAldo : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare dell’#11marzo. Tra i temi: ??Governo attende dati per dare il via a nuove strette anti cov… - biancacle : RT @NomosCSP: È on line la giornata parlamentare dell’#11marzo. Tra i temi: ??Governo attende dati per dare il via a nuove strette anti cov… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Mandelli Un ulivo tenace e resistente nella piazza del municipio di Usmate per ricordare le vittime del Covid ...di istituire per il 18 marzo una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid ...visto da chiunque si recherà in Municipio o transiterà per corso Italia " afferma Lisa Mandelli, ...

A Usmate Velate un ulivo per ricordare le vittime di Covid - 19 ...di istituire per il 18 marzo una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di Covid ...visto da chiunque si recherà in Municipio o transiterà per corso Italia " afferma Lisa Mandelli, ...

Covid: Mandelli, 'chiarezza e informazione per vaccinare con fiducia cittadini' Metro Covid: Mandelli, 'chiarezza e informazione per vaccinare con fiducia cittadini' Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Le vittime che ogni giorno contiamo a causa del Covid pesano non solo sulla coscienza della politica ma su tutta la nazione. Ecco perché il derby sull'opportunità o meno di ...

La sindaca Mandelli pianta un ulivo per ricordare le vittime Un ulivo per ricordare tutte le vittime del Covid in piazza del Municipio ... ma solo la sindaca Lisa Mandelli. "È un modo per non dimenticare, ma anche per sottolineare la tenacia che serve per ...

...di istituire per il 18 marzo una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di...visto da chiunque si recherà in Municipio o transiterà per corso Italia " afferma Lisa, ......di istituire per il 18 marzo una giornata nazionale in memoria delle vittime dell'epidemia di...visto da chiunque si recherà in Municipio o transiterà per corso Italia " afferma Lisa, ...Roma, 17 mar. (Adnkronos) - Le vittime che ogni giorno contiamo a causa del Covid pesano non solo sulla coscienza della politica ma su tutta la nazione. Ecco perché il derby sull'opportunità o meno di ...Un ulivo per ricordare tutte le vittime del Covid in piazza del Municipio ... ma solo la sindaca Lisa Mandelli. "È un modo per non dimenticare, ma anche per sottolineare la tenacia che serve per ...