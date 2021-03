Covid: Gambino (Scienza & Vita), 'su AstraZeneca no a statistica, sì a trasparenza' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Attendiamo con grande partecipazione la decisione che domani prenderà l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) e apprezziamo che la presidente Emer Cook, non abbia fatto soltanto riferimento al principio 'rischi-benefici', ma anche al principio della trasparenza, che è il fondamento del corretto rapporto tra autorità pubblica e cittadinanza". Lo afferma Alberto Gambino, presidente di Scienza & Vita. "Non si tratta di affermare - prosegue Gambino - l'ovvietà che nella vaccinazione i benefici superano i rischi, ma di comunicare, con trasparenza e certezza, se ci sono casi di reazioni avverse pur in una piccolissima percentuale, così da consentire ai cittadini, specie quelli più fragili e vulnerabili o con patologie a rischio, di prendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 17 marzo 2021) Roma, 17 mar. (Adnkronos) - "Attendiamo con grande partecipazione la decisione che domani prenderà l'Agenzia europea per il farmaco (Ema) e apprezziamo che la presidente Emer Cook, non abbia fatto soltanto riferimento al principio 'rischi-benefici', ma anche al principio della, che è il fondamento del corretto rapporto tra autorità pubblica e cittadinanza". Lo afferma Alberto, presidente di. "Non si tratta di affermare - prosegue- l'ovvietà che nella vaccinazione i benefici superano i rischi, ma di comunicare, cone certezza, se ci sono casi di reazioni avverse pur in una piccolissima percentuale, così da consentire ai cittadini, specie quelli più fragili e vulnerabili o con patologie a rischio, di prendere ...

