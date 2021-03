Covid: entro l’estate il passaporto vaccinale Ue, ma non limiterà la circolazione tra i paesi membri (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quella che prima sembrava essere solo un’ipotesi, ora diviene realtà: per muoversi liberamente in Ue occorrerà essere provvisti di un passaporto vaccinale. Ad annunciarlo stamane, la presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen la quale, nell’ambito di una conferenza stampa ha affermato che questo ‘certificato verde digitale’, “dichiara se una persona è stata vaccinata, è negativa al test o è guarita dalla Covid-19 e ha gli anticorpi. Assicurerà che i risultati che mostra vengano mutualmente riconosciuti in ogni Stato membro. Con questo certificato digitale puntiamo a ripristinare la libertà di movimento in modo sicuro, responsabile e fidato”. passaporto vaccinale: pronto per l’estate, conterrà tutte le nostre informazioni sanitarie Ma non solo, sono stati stabiliti anche i ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 17 marzo 2021) Quella che prima sembrava essere solo un’ipotesi, ora diviene realtà: per muoversi liberamente in Ue occorrerà essere provvisti di un. Ad annunciarlo stamane, la presidente della Commissione Ue, Ursula van der Leyen la quale, nell’ambito di una conferenza stampa ha affermato che questo ‘certificato verde digitale’, “dichiara se una persona è stata vaccinata, è negativa al test o è guarita dalla-19 e ha gli anticorpi. Assicurerà che i risultati che mostra vengano mutualmente riconosciuti in ogni Stato membro. Con questo certificato digitale puntiamo a ripristinare la libertà di movimento in modo sicuro, responsabile e fidato”.: pronto per, conterrà tutte le nostre informazioni sanitarie Ma non solo, sono stati stabiliti anche i ...

