Covid-19 | sindaco vieta funerali in chiesa | “Ridurre assembramenti pericolosi”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – Per cercare di tenere maggiormente sotto controllo e limitare situazioni ad alto rischio di contagio da-19, ildi Casal di Principe, Renato Natale, hato, con apposita ordinanza, di poter svolgere i riti funebri all’interno delle chiese. Questo divieto, come si legge nell’ordinanza, è valido fino al perdurare della ‘zona rossa’ in Campania, salvo eventuali proroghe successive. Si dispone che i“vengano svolti non all’interno delle chiese, bensì al cimitero, con la presenza soltanto dei più stretti congiunti. Nel caso di celebrazione all’interno della cappella sita nel cimitero, è prevista la presenza di non più di venti partecipanti“. L'articolo proviene da Anteprima24.it.