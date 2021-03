Ciclismo | Paolo Slongo su Vincenzo Nibali | “Ha scelto un altro preparatore | resta rapporto d’amicizia”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Una separazione clamorosa, che c’era già stata da qualche settimana, ma che è venuta fuori in questi giorni, nel corso della Tirreno-Adriatico.ha deciso di cambiare: dopo quattordici anni in cui ha fatto la storia (parlano i risultati, con quattro grandi giri portati a casa e successi svariati), la scelta di rinunciare a, che lo aveva seguito sin dagli esordi nel professionismo. Le parole del classe 1972 riportate da Inbici.net: “haundiverso da me. Ha maturato questa decisione tra dicembre e gennaio. Preferisco pesare bene le parole e commentare il meno possibile questa scelta. Ho preso atto della decisione di. Io continuo il mio lavoro all’interno della ...

Oggi sulle frequenze web e social di SportParma torna il webshow dedicato al ciclismo: alle ore 18 va in onda l'ottava puntata di TRAGUARDO VOLANTE. Nell'appuntamento odierno, in cui si parlerà princi ...Parliamo di Vincenzo Nibali. E in ammiraglia c'era sempre lui, Paolino Slongo, direttore sportivo e allenatore trevigiano. Una storia lunga quattordici anni tra lo Squalo siciliano e l'ex corridore de ...