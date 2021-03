Chi è Robert Dancs: esordi, carriera e passioni dell’attore bergamasco (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scelto tra più di ottanta candidati Robert Dancs è il ragazzino che in Sole a catinelle ha sorpreso il pubblico nei panni del piccolo Nicolò. Accanto al grande Checco Zalone, Robert – allora undicenne – interpretava il ruolo del figlio, un bambino intelligente e studioso che con la sua genuinità ha incantato i telespettatori sin dal debutto. La pellicola di Gennaro Nunziante era infatti la prima prova attoriale per il giovane, che nella vita non pensava certo di finire al cinema. Robert Dancs età, esordi, carriera e passioni: tutto sull’attore bergamasco Nato il 2 giugno 2002 a Sarnico, in provincia di Bergamo, Robert è finito al casting di Sole a catinelle per puro caso. Dopo alcune esperienze come modello, infatti, ... Leggi su urbanpost (Di mercoledì 17 marzo 2021) Scelto tra più di ottanta candidatiè il ragazzino che in Sole a catinelle ha sorpreso il pubblico nei panni del piccolo Nicolò. Accanto al grande Checco Zalone,– allora undicenne – interpretava il ruolo del figlio, un bambino intelligente e studioso che con la sua genuinità ha incantato i telespettatori sin dal debutto. La pellicola di Gennaro Nunziante era infatti la prima prova attoriale per il giovane, che nella vita non pensava certo di finire al cinema.età,: tutto sull’attoreNato il 2 giugno 2002 a Sarnico, in provincia di Bergamo,è finito al casting di Sole a catinelle per puro caso. Dopo alcune esperienze come modello, infatti, ...

