Bologna | Sabatini | “Siamo molto contenti della nostra squadra Osimhen talento incommensurabile”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il responsabile dell’area tecnica delWalterè intervenuto a Radio Punto Nuovo: “. Abbiamo giocatori anche un po’ maturi che sono all’altezzasituazione”. “Quanti giocatori ho scoperto? I più forti sono quelli che scoprirò. Palacio? È l’orgoglio che lo tiene in campo sempre al top. È la garra che gli permette di fare prestazioni di alto livello”. Su: “È un, un giocatore che se sarà fortunato e non avrà infortuni o altre vicende legate a situazioni come gli infortuni si esprimerà ai massimi livelli europei”. Su Cavani: “Edi era un fuggiasco. Il primo giorno che sono arrivato a ...