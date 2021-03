Biden attacca Putin | “È un assassino Pagherà per le sue interferenze”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Il presidente degli Stati Uniti Joerivolge un duro attacco al presidente russo Vladimirdurante un’intervista televisiva. Alla precisa domanda del giornalista George Stephanopoulos (“Ritiene chesia un killer?”),ha risposto affermativamente. “Penso che sia un” – dichiara il presidente Usa – “un prezzo per aver tentato di influenzare le elezioni presidenziali“. Andrea Caucci Molara Restate aggiornati su Metropolitan Magazine Attualità. Seguiteci su Facebook L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

LorenzoZL74 : Biden attacca Putin, così il Pd attacca Savoini. Sembrano quelli che sbracciano da soli davanti alla tv mentre vedo… - TelevideoRai101 : Biden:Putin è killer.Duma:attacca Mosca - Qoso12 : RT @agenzia_nova: #Usa #Russia ?????? “A breve vedrete il prezzo che pagherà”: il capo della Casa Bianca senza troppi giri di parole attacca… - MataGabry : RT @agenzia_nova: #Usa #Russia ?????? “A breve vedrete il prezzo che pagherà”: il capo della Casa Bianca senza troppi giri di parole attacca… - agenzia_nova : #Usa #Russia ?????? “A breve vedrete il prezzo che pagherà”: il capo della Casa Bianca senza troppi giri di parole at… -

Ultime Notizie dalla rete : Biden attacca

TGCOM

14.55:Putin è killer. Duma:Moscain un'intervista tv ha detto di ritenere Putin un killer, promettendo che "pagherà un prezzo" per aver tentato di influenzare le presidenziali Usa del 2020. I suoi commenti dopo la ......che l'amministrazioneha ereditato. Migliaia di persone premono alla frontiera con il Messico in arrivo da tutto il Centroamerica, messo in ginocchio da povertà e Covid. L'ex presidente...«Lei conosce Vladimir Putin. (ilmessaggero.it) E' quanto twitta il presidente degli Stati Uniti Joe Biden che terrà la sua prima conferenza stampa il 25 marzo. Il Messico ha chiesto agli Stati Uniti ...L'attacco a tutto campo dopo il caso Navalny e il rapporto sui tentativi russi di condizionare le elezioni Usa. Mosca. "Frustrazione da impotenza" ...