Bayern Monaco - Lazio, i convocati di Inzaghi (Di mercoledì 17 marzo 2021) Monaco DI BAVIERA - Il tecnico della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro il Bayern Monaco (ore 21:00) all'Allianz Arena. Recuperati Lazzari e ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 marzo 2021)DI BAVIERA - Il tecnico della, Simone, ha diramato la lista deiin vista della sfida di oggi contro il(ore 21:00) all'Allianz Arena. Recuperati Lazzari e ...

Advertising

CB_Ignoranza : Il Barcellona nella fase ad eliminazione diretta della Champions League negli ultimi 5 anni (risultati fra andata e… - genovesergio76 : RT @TuttoMercatoWeb: Le ultime su Bayern Monaco-Lazio: Inzaghi rinuncia a Immobile, dal 1' Correa e Muriqi - TuttoMercatoWeb : Le ultime su Bayern Monaco-Lazio: Inzaghi rinuncia a Immobile, dal 1' Correa e Muriqi - sportli26181512 : Bayern Monaco su Nagelsmann: ecco quanto costa portarlo via dal Lipsia: Secondo la Bild il Bayern Monaco per la pan… - lazio24h : Lazio, i convocati per il Bayern Monaco: tornano Lazzari ed Akpa - Akpro -