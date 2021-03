Aumenta la tensione al confine col Messico, Biden ai migranti: 'Non lasciate le vostre case' (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continua a peggiorare la situazione al confine con il Messico, tanto che Joe Biden ha ritenuto opportuno rivolgere un appello ai migranti che tentano di entrare negli Stati Uniti: "Non lasciate le ... Leggi su globalist (Di mercoledì 17 marzo 2021) Continua a peggiorare la situazione alcon il, tanto che Joeha ritenuto opportuno rivolgere un appello aiche tentano di entrare negli Stati Uniti: "Nonle ...

Advertising

globalistIT : La situazione peggiora: ecco cosa sta succedendo al confine Messico-Usa - Gianfra33984664 : RT @SardegnaG: Aumenta la tensione sugli arrivi nelle seconde case sarde per #Pasqua dopo l'ok anche da zone rosse - contraria l'opposizion… - AnnaSogos : RT @SardegnaG: Aumenta la tensione sugli arrivi nelle seconde case sarde per #Pasqua dopo l'ok anche da zone rosse - contraria l'opposizion… - AnnaMar74773335 : RT @SardegnaG: Aumenta la tensione sugli arrivi nelle seconde case sarde per #Pasqua dopo l'ok anche da zone rosse - contraria l'opposizion… - Annadrx00 : RT @SardegnaG: Aumenta la tensione sugli arrivi nelle seconde case sarde per #Pasqua dopo l'ok anche da zone rosse - contraria l'opposizion… -