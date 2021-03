AstraZeneca, Massimo Galli parla della sospensione: “Una bufala” (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sulla vicenda della sospensione del vaccino AstraZeneca è intervenuto il professore Massimo Galli. Parole due e pregne di paura per lui. Continuano a circolare voci e opinioni sulla vicenda legata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 17 marzo 2021) Sulla vicendadel vaccinoè intervenuto il professore. Parole due e pregne di paura per lui. Continuano a circolare voci e opinioni sulla vicenda legata… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

Advertising

fanpage : 'Questa sospensione farà un grande danno perché creerà ulteriori incertezze nelle persone' Così Massimo Galli dopo… - DonatoPorreca : #Galli difende il vaccino #AstraZeneca sbattendosene di chi sarebbe deceduto a causa di questo #vaccino. Oltretutto… - DavideTedesco74 : RT @MarcoFattorini: Massimo Galli a #cartabianca: «Sono furioso per il blocco di #AstraZeneca, per i morti da non vaccino che ci saranno. E… - sowmyasofia : RT @MarcoFattorini: Massimo Galli a #cartabianca: «Sono furioso per il blocco di #AstraZeneca, per i morti da non vaccino che ci saranno. E… - MarcoFattorini : Massimo Galli a #cartabianca: «Sono furioso per il blocco di #AstraZeneca, per i morti da non vaccino che ci sarann… -