Amore ai tempi della pandemia: e se l’«emergenza» aiutasse a recuperare un rapporto? (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualcuno fa notare che la pandemia non è stata altro che un acceleratore di eventi, dal campo tecnologico (e qui si intendono anche quelle “meravigliose” videoriunioni in mutande) a quello sociale, ma che la maggior parte dei cambiamenti fosse in atto già da tempo. Tra questi, anche l’aumento di richieste di separazione, che continuano a crescere più o meno da quando è nata la legge sui divorzi. Ovvero, non è del tutto colpa del coronavirus, ma bisogna risalire a monte del problema, riconducibile alla modernità e al nostro impegnativo stile di vita. Questa è pur sempre un’epoca di forte individualismo affettivo, dove la coppia, più che essere un elemento unitario e omogeneo, è invece un’entità complessa, duale ed eterogenea. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 marzo 2021) Qualcuno fa notare che la pandemia non è stata altro che un acceleratore di eventi, dal campo tecnologico (e qui si intendono anche quelle “meravigliose” videoriunioni in mutande) a quello sociale, ma che la maggior parte dei cambiamenti fosse in atto già da tempo. Tra questi, anche l’aumento di richieste di separazione, che continuano a crescere più o meno da quando è nata la legge sui divorzi. Ovvero, non è del tutto colpa del coronavirus, ma bisogna risalire a monte del problema, riconducibile alla modernità e al nostro impegnativo stile di vita. Questa è pur sempre un’epoca di forte individualismo affettivo, dove la coppia, più che essere un elemento unitario e omogeneo, è invece un’entità complessa, duale ed eterogenea.

Amore ai tempi della pandemia: e se l «emergenza» aiutasse a recuperare un rapporto? Vanity Fair Italia Amore ai tempi della pandemia: e se l'«emergenza» aiutasse a recuperare un rapporto? Anna Premoli nel suo ultimo libro - «Tutto a posto tranne l’amore» (Newton Compton) - racconta di una coppia divorziata che durante il lockdown ritrova le ragioni per stare insieme. E qui ci spiega pe ...

