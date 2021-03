Vaccino | Von der Leyen | ' Nel II trimestre 200 mln dosi Pfizer'

(Di martedì 16 marzo 2021) A Bruxelles si lavora per velocizzare la vaccinazione anti Covid in tutta Europa. La Commissione europea e BioNTech -hanno raggiunto un accordo sulla consegna accelerata di 10 milioni di...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Von

"So quanto sia cruciale il secondo trimestre per l'attuazione delle nostre strategie di vaccinazione negli Stati membri", ha spiegato la presidente della commissione Ue, Ursulader Leyen. "Questi ......approvvigionamenti dinella Ue. Elezioni Olanda 2021, sondaggi e risultati/ Seggi aperti 3 giorni: Rutte favorito Pubblicità È questo, del resto, il capo d'imputazione agitato contro...L’Agenzia Europea per i medicinali ha ribadito più volte, negli ultimi giorni, che il vaccino AstraZeneca è da considerarsi ... sbagliato”, continua nell’intervista il vice di Ursula Von Der Leyen, ma ...Dai 100 milioni previsti per il terzo e quarto. Agli Stati membri arriveranno in tutto 200 milioni di dosi di vaccino da aprile a giugno, sui 600 milioni totali prenotati dall'UE. Von der Leyen: "Otti ...