Vaccini, Speranza: “Chi ha fatto la prima dose AstraZeneca stia tranquillo, ora risposte dall’Ema” (Di martedì 16 marzo 2021) “Chi ha fatto già il vaccino AstraZeneca non ha ragione di essere preoccupato. Questa è una pausa solo precauzionale. I Vaccini sono e restano l’arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili”. Così, stamani 16 marzo, il ministro della Salute, Roberto Speranza, in occasione dell’evento “Online Talk Sanità”, intervistato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana. “Quando emergono fatti nuovi è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini”, ha detto ancora Speranza. Cosa è successo in questi giorni L’Italia è spaventata. Da quando, il 15 marzo, L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha bloccato temporaneamente su tutto il territorio nazionale le somministrazioni del vaccino AstraZeneca, la tensione cresce. Si attende il ... Leggi su velvetmag (Di martedì 16 marzo 2021) “Chi hagià il vaccinonon ha ragione di essere preoccupato. Questa è una pausa solo precauzionale. Isono e restano l’arma fondamentale con cui uscire da questi mesi difficili”. Così, stamani 16 marzo, il ministro della Salute, Roberto, in occasione dell’evento “Online Talk Sanità”, intervistato dal direttore del Corriere della sera, Luciano Fontana. “Quando emergono fatti nuovi è giusto fermarsi per fare una verifica, questo deve aumentare fiducia dei cittadini”, ha detto ancora. Cosa è successo in questi giorni L’Italia è spaventata. Da quando, il 15 marzo, L’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, ha bloccato temporaneamente su tutto il territorio nazionale le somministrazioni del vaccino, la tensione cresce. Si attende il ...

