Vaccini, piano antispreco: come si fa ad avere le dosi avanzate (Di martedì 16 marzo 2021) Per i vaccini c’è un piano antispreco. Il documento è chiaro e non pone limiti, anche se mette priorità. Dice che «le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate. Questo per ottimizzarne l’impiego, evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento». Leggi su vanityfair (Di martedì 16 marzo 2021) Per i vaccini c’è un piano antispreco. Il documento è chiaro e non pone limiti, anche se mette priorità. Dice che «le dosi di vaccino eventualmente residue a fine giornata, qualora non conservabili, siano eccezionalmente somministrate. Questo per ottimizzarne l’impiego, evitando sprechi, in favore di soggetti comunque disponibili al momento».

Advertising

NicolaPorro : Cosa c’è dietro la scelta del nuovo commissario ?????????????????? di andare a raccontare il piano vaccini nel salottino di… - you_trend : #AIFA ha sospeso in via precauzionale i vaccini di #AstraZeneca. Quale potrebbe essere l'impatto sul piano vaccinal… - matteosalvinimi : La mia intervista a @Storace stamane sul @tempoweb. Quello che non hanno fatto Conte e Arcuri in un anno, lo sta fa… - StartMagNews : RT @ItalianPolitics: Vaccini anti Covid, Sputnik e Reithera andranno a braccetto? - Startmag - CaressaGiovanni : Effetto AstraZeneca sulle prenotazioni: si blocca il piano vaccini -