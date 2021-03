Twitch e Facebook Gaming sono cresciuti enormemente durante la pandemia

Leggi su wired

(Di martedì 16 marzo 2021) Le piattaforme di live streaminglaglobale di coronavirus hanno saputo sfruttare al meglio la crisi, trasformandola in un vantaggio che ha fatto crescere il loro bacino utenti e gonfiare i contatori di visualizzazioni. È quel che risulta dal report del sito specializzato StreamElements e della società d’analisi Rainmaker: in termini di ore guardate nel 2020 siachehanno fatto segnare un aumento pari all’80% rispetto al 2019. Più precisamente èla piattaforma che ha segnato un aumento maggiore (+82%) mentre il rivale di Menlo Park è cresciuto leggermente meno (+79%). Ore totali di visualizzazioni su(sx) e(dx) (immagine: Streamelements)Questa crescita per la ...