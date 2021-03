Spostamenti nella zona rossa: le faq del Governo (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Dal 15 marzo mezza Italia è diventata zona rossa e ci resterà per almeno due settimane. Oramai, lo sappiamo, questo significa che sono vietati tutti gli spostamenti dalle 5 alle 22 salvo casi di comprovata necessità, a cui si aggiungono delle eccezioni da motivare anch’esse attraverso un’autocertificazione. Per aiutare ad orientarsi ecco le Faq pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Leggi su dire (Di martedì 16 marzo 2021) ROMA – Dal 15 marzo mezza Italia è diventata zona rossa e ci resterà per almeno due settimane. Oramai, lo sappiamo, questo significa che sono vietati tutti gli spostamenti dalle 5 alle 22 salvo casi di comprovata necessità, a cui si aggiungono delle eccezioni da motivare anch’esse attraverso un’autocertificazione. Per aiutare ad orientarsi ecco le Faq pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Agenzia_Dire : In #zonarossa quante persone possono spostarsi insieme nella stessa auto? Posso andare a trovare il partner? È poss… - GiuliaAngelax : RT @GiovanniAgost20: Il Governo deve adottare subito un provvedimento per bloccare gli spostamenti verso le seconde case fuori dai territor… - GiovanniAgost20 : Il Governo deve adottare subito un provvedimento per bloccare gli spostamenti verso le seconde case fuori dai terri… - TonyDixy : Mi sfugge il senso degli spostamenti nella regione nel periodo di #pasquarossa per andare da parenti o amici o nell… - mattinodipadova : Da oggi, 15 marzo, ci si muove per lavoro, salute o necessità. Il questore: «Dopo un anno non è più una novità: con… -