Sospensione AstraZeneca, cosa deve fare chi aspetta la seconda dose? E chi ha avuto il vaccino sospeso? (Di martedì 16 marzo 2021) Rallenta la campagna di vaccinazione dopo la Sospensione delle somministrazioni con AstraZeneca: cosa deve fare chi attende la seconda dose? La Sospensione del vaccino AstraZeneca da parte dell’Aifa ha aperto una mini-crisi nella campagna di vaccinazione in Italia (e non solo). È bene ricordare che lo stop disposto dall’agenzia italiana del farmaco è a scopo precauzionale, ma va detto che la decisione alimenta le paure più o meno fondate e soprattutto rallenta le somministrazioni del vaccino. Anche se per pochi giorni. Si spera. La domanda che tutti si pongono è: che succede dopo la Sospensione di AstraZeneca? Fino a quando è sospesa la somministrazione La ... Leggi su newsmondo (Di martedì 16 marzo 2021) Rallenta la campagna di vaccinazione dopo ladelle somministrazioni conchi attende la? Ladelda parte dell’Aifa ha aperto una mini-crisi nella campagna di vaccinazione in Italia (e non solo). È bene ricordare che lo stop disposto dall’agenzia italiana del farmaco è a scopo precauzionale, ma va detto che la decisione alimenta le paure più o meno fondate e soprattutto rallenta le somministrazioni del. Anche se per pochi giorni. Si spera. La domanda che tutti si pongono è: che succede dopo ladi? Fino a quando è sospesa la somministrazione La ...

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Aifa, sospensione precauzionale del vaccino AstraZeneca. E temporanea su tutto il territorio nazionale… - ilfoglio_it : L’Aifa rassicura. Poi sospende AstraZeneca. Infine dice di affidarsi ai giudizi dell’Ema, che ritiene ingiustificat… - repubblica : ?? Sospensione precauzionale AstraZeneca, Aifa dara' presto indicazioni per chi ha gia' fatto prima dose. Colloquio… - BenjaminTrott16 : Non è possibile affermare con sicurezza se la sospensione di #AstraZeneca è un sabotaggio: se però si fosse voluto… - JosefKappa : RT @AIEpidemiologia: L’associazione italiana di #epidemiologia prende posizione sul vaccino #AstraZeneca per il #COVID19. I caso di trombos… -