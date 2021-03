Shakhtar, Bondar: «Roma? Ci crediamo. Altrimenti non scendiamo in campo» (Di martedì 16 marzo 2021) Valeriy Bondar, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del match di Europa League contro la Roma: le sue dichiarazioni Valeriy Bondar, difensore dello Shakhtar Donetsk, ha parlato del match di Europa League contro la Roma. «La vittoria contro il Desna ci ha dato coraggio e ci fa essere più determinati prima della prossima gara. Niente è perduto per noi ancora. Se non ci credi, cosa scendi in campo a fare? Abbiamo la gara di ritorno: abbiamo un gran desiderio di passare il turno e dovremo concretizzare tutte le occasioni che avremo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 16 marzo 2021) Valeriy, difensore delloDonetsk, ha parlato del match di Europa League contro la: le sue dichiarazioni Valeriy, difensore delloDonetsk, ha parlato del match di Europa League contro la. «La vittoria contro il Desna ci ha dato coraggio e ci fa essere più determinati prima della prossima gara. Niente è perduto per noi ancora. Se non ci credi, cosa scendi ina fare? Abbiamo la gara di ritorno: abbiamo un gran desiderio di passare il turno e dovremo concretizzare tutte le occasioni che avremo». Leggi su Calcionews24.com

