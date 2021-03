SECO punta a raccogliere 100 milioni in IPO a Piazza Affari

(Di martedì 16 marzo 2021) (Teleborsa) –, azienda toscana attiva nel settore dell’innovazione tecnologica per le soluzioni hardware-software IoT,100di euro nell’IPO che la porterà a, dove sarà quotata sul segmento STAR. La società, che sarebbe la prima tech company a quotarsi allo STAR dopo circa dieci anni, ha avviato l’istruttoria con Borsa Italiana e Consob negli scorsi giorni,ndo quanto riporta Il Sole 24 Ore. Il progetto di IPO, che è stato approvato dall’assemblea diil primo marzo, ha come obiettivi primari la crescita nel medio-lungo periodo e l’internazionalizzazione del business. La quotazione, prevista entro il mese di maggio, arriva dopo solidi risultati 2020 del gruppo. La crescita annua dei ricavi è stata ...

Ultime Notizie dalla rete : SECO punta

Il Messaggero

