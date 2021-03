Sanremo 2021 | la classifica delle canzoni più ascoltate dopo una settimana

Leggi su vanityfair

(Di martedì 16 marzo 2021) A una settimana dalla fine del Festival di Sanremo è il momento delle somme. Non le nostre, ma quelle che, in fin dei conti, sono il vero metro di giudizio per capire se una canzone è davvero forte per sopravvivere al di là della classifica: i numeri. A indicare la classifica, quella che trascende il televoto, la Demoscopica e Chiara Ferragni, è Fimi, che ci dice che la canzone più ascoltata del Festival è, in realtà, quella che si è classificata seconda, ovvero Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez, già certificata disco d’oro. Seguono a ruota Zitti e buoni dei Måneskin, ossia la canzone vincitrice che rappresenterà l’Italia all’Eurovision Song Contest il prossimo 22 maggio, e Musica Leggerissima, il brano di Colapesce e Dimartino che è diventato un vero e proprio tormentone in Rete e non solo. https://www.youtube.com/watch?v=F92zPP2FbwE