Sampdoria, Ferrero furioso: “Manco da 5 gare e non facciamo risultati. Futuro Ranieri? Devo parlarci…” (Di martedì 16 marzo 2021) L'ultima sconfitta subita dalla Sampdoria contro il Bologna ha mandato su tutte le furie il patron Massimo Ferrero. Come riporta Il Secolo XIX, il numero uno blucerchiato, che non ha potuto seguire le ultime cinque gare della sua squadra dal vivo, è pronto a tornare alla base per "mettere tutti in riga".Sampdoria, Ferrero furiosocaption id="attachment 546957" align="alignnone" width="724" Ferrero (getty images)/caption"Manco da cinque gare allo stadio e abbiamo fatto la miseria di due punti, forse vuol dire che la malizia allora ce l'ho io? Ora vengo a Genova a dirne quattro a tutti quanti perché l'obiettivo stagionale era non penare e io, invece, davanti alla televisione peno quando vedo che non facciamo risultato". ... Leggi su itasportpress (Di martedì 16 marzo 2021) L'ultima sconfitta subita dallacontro il Bologna ha mandato su tutte le furie il patron Massimo. Come riporta Il Secolo XIX, il numero uno blucerchiato, che non ha potuto seguire le ultime cinquedella sua squadra dal vivo, è pronto a tornare alla base per "mettere tutti in riga".caption id="attachment 546957" align="alignnone" width="724"(getty images)/caption"da cinqueallo stadio e abbiamo fatto la miseria di due punti, forse vuol dire che la malizia allora ce l'ho io? Ora vengo a Genova a dirne quattro a tutti quanti perché l'obiettivo stagionale era non penare e io, invece, davanti alla televisione peno quando vedo che nonrisultato". ...

Advertising

CMercatoNews : ?? #Audero rinnova con la #Sampdoria. Beffate #Inter e #Juventus - ItaSportPress : Sampdoria, Ferrero furioso: 'Manco da 5 gare e non facciamo risultati. Futuro Ranieri? Devo parlarci...' -… - clubdoria46 : #Sampdoria, #Ferrero contro squadra e #Ranieri: ha ragione? Like - Sì Retweet - No #ClubDoria46 #samp - UCS1946 : - L'assenza di Ferrero fa pensare. - Ferrero non parla più perché ormai la Sampdoria è vicina alla cessione. - No… - pingioriroberto : RT @TuttoMercatoWeb: Il Secolo XIX: 'Sampdoria, Ferrero ce l'ha con tutti. Quotazioni di Ranieri in calo' -