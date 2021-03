Real Madrid-Atalanta | Zidane | “Orobici squadra tosta | è stata una gara complicata Ronaldo? Dico la mia”

(Di mercoledì 17 marzo 2021) Ilsupera 3-1 l'e si prende i quarti di finale di Champions League.I blancos archiviano la pratica orobica e staccano il pass per il turno successivo della competizione europea. Il tecnico delle Merengues, Zinedine, ai microfoni di Sky Sport, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni."Non èunafacile, l'ha fatto una bella prova. Abbiamo giocato bene difensivamente parlando. Poi con la palla ci siamo comportati bene in zona gol. Italiane fuori dalla Champions? Ogni tanto può capitare, sono casualità, alle italiane non manca nulla, anche il campionato è competitivo.al? Ne abbiamo già parlato in questi giorni. Cristiano è un giocatore della Juventus, ...

Carlos Machado, reporter Porto(ESP) Ranking UEFA : 4° Miglior piazzamento : campione, 13 volte (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018) Passata ...Corpo articolo Dopo le tre vittorie in trasferta contro Midtjylland, Liverpool e Ajax nel girone, all'Atalanta serviva un'impresa anche in casa del Real Madrid. Invece il gol nel primo tempo di Karim Benzema e il rigore di Sergio Ramos e la rete di Marco Asensio nella ripresa, intervallati dalla stoccata del temporaneo 1 - 2 di Luis Muriel, ... Il tecnico della Dea ha commentato ai microfoni di Sky Sport l'eliminazione dalla Champions League per mano delle merengues di Zinedine Zidane.