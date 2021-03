"Porte spalancate verso il divorzio". Harry e Meghan, fonti riservate: Vittorio Feltri svela la (tragica) fine del loro matrimonio (Di martedì 16 marzo 2021) L'intervista rilasciata a Oprah Winfrey da Harry e Meghan Markle ha destato scalpore in tutto il mondo, ma soprattutto nel Regno Unito, dato che sono state lanciate accuse e sospetti pesanti sulla famiglia reale. In particolare le allusioni sul razzismo hanno scatenato il caos e le repliche di alcuni tabloid avversi ai duchi di Sussex, con in particolare l'attrice che è stata descritta come una bugiarda tramite la pubblicazione di un lungo dossier da parte del Daily Mail. “I principi inglesi devono sapere che dopo la luna di miele c'è un fiume di fiele. Che apre le Porte al divorzio”, è stato il tweet di Vittorio Feltri dedicato a Harry e Meghan. Non che al direttore di Libero importi granché dei due e delle loro beghe con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 16 marzo 2021) L'intervista rilasciata a Oprah Winfrey daMarkle ha destato scalpore in tutto il mondo, ma soprattutto nel Regno Unito, dato che sono state lanciate accuse e sospetti pesanti sulla famiglia reale. In particolare le allusioni sul razzismo hanno scatenato il caos e le repliche di alcuni tabloid avversi ai duchi di Sussex, con in particolare l'attrice che è stata descritta come una bugiarda tramite la pubblicazione di un lungo dossier da parte del Daily Mail. “I principi inglesi devono sapere che dopo la luna di miele c'è un fiume di fiele. Che apre leal”, è stato il tweet didedicato a. Non che al direttore di Libero importi granché dei due e dellebeghe con la ...

