Piazza Affari prosegue positiva con le altre Borse europee

(Teleborsa) – Le Borse europee e Piazza Affari proseguono in rialzo, sfruttando il rialzo messo a segno dai mercati USA ed asiatici, in attesa delle riunioni delle banche centrali, che dovrebbero sostanzialmente confermare gli aiuti all'economia. L'Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,195. Sostanzialmente stabile l'oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.734 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,44% e continua a trattare a 64,45 dollari per barile. Torna a salire lo spread, attestandosi a +95 punti base, con un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,62%. Tra le principali Borse europee ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,76%, tonica Londra che ...

