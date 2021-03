Nuovo decreto | seconde case | fidanzati | funerali | ecco quando si può uscire dalla propria regione o dal Comune

(Di martedì 16 marzo 2021) Vivere in zona rossa non vuol dire non potermai dal proprio. Come precisato dalle Faq del governo relative al- legge del 13 marzo e al dpcm del 2 marzo, ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo decreto

... dosi residue a soggetti disponibili - - > Leggi Anche Covid, 12 membri nelCts coordinato da ... il governo, con illegge del 13 marzo firmato da Mario Draghi, ha introdotto misure più ...Vivere in zona rossa non vuol dire non poter uscire mai dal proprio comune o dalla propria regione. Come precisato dalle Faq del governo relative al- legge del 13 marzo e al dpcm del 2 marzo, sussistono infatti una serie di motivazioni che consentono di derogare le regole sugli spostamenti . Ovvero, in linea generale, fino al 6 aprile in ...Patron Colella: "Abbiamo chiuso ogni contenzioso con i lavoratori, speriamo di trovare intesa con i pochi rimasti. vogliamo aprire un altro ciclo con la nuova concessione" ...Le nuove chiusure sono scattate, il paese soffre e bisogna fare presto: sale il pressing dei partiti perché arrivi, entro la settimana, il decreto Sostegni , ...