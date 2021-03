Non funziona la mail Tin.it il 16 marzo, impossibile ricevere messaggi e inviarli (Di martedì 16 marzo 2021) Purtroppo si registrano seri problemi e non funziona la mail Tin.it in questo martedì 16 marzo. Gli utenti che si affidano al servizio di posta elettronica di TIM, ormai da svariate ore in questa giornata, non riescono più ad accedere al loro pannello utente: dunque, come naturale conseguenza, risulta impossibile consultare la posta in entrata e anche inviarla. Le prime difficoltà del servizio di sono registrate fin dalla prima mattinata. Le anomalie più vistose si sono tuttavia accentuate a partire dalle ore 14. Sulla community ufficiale di supporto di Telecom Italia non mancano le testimonianze di tutti gli utenti interessati proprio dagli errori di visualizzazione del loro profilo. A chi non funziona la mail Tin.it accade quanto segue: al tentativo di accesso con nome utente e ... Leggi su optimagazine (Di martedì 16 marzo 2021) Purtroppo si registrano seri problemi e nonlaTin.it in questo martedì 16. Gli utenti che si affidano al servizio di posta elettronica di TIM, ormai da svariate ore in questa giornata, non riescono più ad accedere al loro pannello utente: dunque, come naturale conseguenza, risultaconsultare la posta in entrata e anche inviarla. Le prime difficoltà del servizio di sono registrate fin dalla prima mattinata. Le anomalie più vistose si sono tuttavia accentuate a partire dalle ore 14. Sulla community ufficiale di supporto di Telecom Italia non mancano le testimonianze di tutti gli utenti interessati proprio dagli errori di visualizzazione del loro profilo. A chi nonlaTin.it accade quanto segue: al tentativo di accesso con nome utente e ...

Advertising

LegaSalvini : Ciò che non torna è che l'Ema - l'Autorità europea del farmaco - si riunisca giovedì: troppo lenta. Dire che in Eur… - LucaBizzarri : La definizione “il paese di Pulcinella” non funziona più. Pulcinella è scaltro, è manipolatore. Noi siamo un paese… - Corriere : Vaccino Johnson & Johnson: «Non ha bisogno di richiamo, e funziona con le varianti» - NoClass81 : Comunicazione di servizio: l'LSD avariato semplicemente non funziona. E quando invece funziona non rende più stupid… - FreeRyder4 : No ma non cacciamo Ricciardi per le azioni su covid e lockdown che ci costano libertà vera, cacciamolo perché firma… -